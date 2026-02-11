ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ- ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ବାଜା ଆସିଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆମେରିକା ସହିତ ଏହାର ସମ୍ପର୍କକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆସିଫ୍ ପୂର୍ବତନ ଦୁଇ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜିଆଉଲ ହକ୍ ଓ ପରେଭଜ ମୁଶାରଫଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ୧୯୯୯ ପରେ ଆମେରିକା ସହିତ ମିଶି ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦେଶ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ତାର ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଏବଂ ତା’ପରେ ଏହାକୁ ‘ଟଏଲେଟ୍ ପେପର୍’ ପରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ୧୯୯୯ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ୱାସିଂଟନ୍ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ଥାନ ର ତଥ୍ୟକୁ ଆସିଫ୍ କରିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡନ
ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆସିଫ୍ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଧାର୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କହିଆସୁଥିବାବେଳେ ଆସିଫ୍ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜିହାଦର ବ୍ୟାନର ତଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପଠାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆସିଫ ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଥିଲା। ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଧ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଃଆକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଆଦର୍ଶଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ମୋହରା ପାଲଟିଥିଲା ବୋଲି ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି
ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୧୯୮୦ ଦଶକରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସୋଭିଏତ୍ ବିରୋଧୀ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ ଧାର୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେରିକୀୟ ଭୂରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରିସ୍ଥିତି କେବେବି ଜିହାଦ ଘୋଷଣାକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲା ବୋଲି ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ଏହା ନିଜସ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇନଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୧୯୯୯ ବିଶେଷକରି ୧୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୦୧ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ସହିତ ପୁନର୍ବାର ମେଣ୍ଟ କରିବାର ବିନାଶକାରୀ ଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ସାମରିକ ଶାସକ ଜିଆ-ଉଲ୍-ହକ୍ ଏବଂ ପରଭେଜ୍ ମୁଶାରଫ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ବାର୍ଥ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବାହ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫସାଇ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଫ୍ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଟଏଲେଟ୍ ପେପର୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ତା''ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ୨୦୦୧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିବାନ ବିରୋଧରେ ଯାଇଥିଲା,କିନ୍ତୁ ୱାସିଂଟନ୍ ଶେଷରେ ହଟି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହିଂସା, ମୌଳବାଦୀ ବିଚାରାଧାରା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଚାପରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସହିଥିଲୁ ତାହା କେବେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଭୁଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସଂଘର୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ମୋହରା ପାଲଟିଥିଲା ବୋଲି ଆସିଫ୍ କହିଛନ୍ତି।
