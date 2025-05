ମାନାମା: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ, ଭାରତୀୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।

ବିଜେପି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବାହାରିନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ଓୱାଇସି କହିଥିଲେ, ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଏବଂ କୁରାନର ପଂକ୍ତିକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଏହି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆତଙ୍କବାଦ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରେ। କୋରାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ସମାନ।

ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି କୌଣସି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ, ତେବେ ପରିଣାମ ସେମାନଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ହେବ।

ଓୱାଇସି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିପାରିବ ଯେ, ଭାରତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି କି ପ୍ରକାରର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ବନ୍ଦ ନ କରିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ।

#WATCH | Manama, Bahrain: During an interaction with the prominent personalities, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, " ...Our govt has taken all the steps to protect the lives of every Indian. This govt has made very clear next time you (Pakistan) take up this misadventure, it will… pic.twitter.com/pIV0B04e9h