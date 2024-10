ସିଓଲ: ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ରୁଷିଆ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହିଁ। ୟୁକ୍ରେନରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସୈନିକମାନେ ୟୁକ୍ରେନରେ ରୁଷୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି।

ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କିମ୍ ୟୋଙ୍ଗ-ହ୍ୟୁନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶର ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୟୁକ୍ରେନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ରେ ଡୋନେଟସ୍କ ନିକଟରେ ୟୁକ୍ରେନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ ୬ ଜଣ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

What's confusing is General Staff says all drones were shot down, yet in #Odesa they say a high rise was hit by a UAV. Apartments on 4th, 5th + 6th floors on fire.



Drones also caused damage to administrative and industrial buildings. pic.twitter.com/3Xne1i8ccA