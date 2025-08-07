ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି?"
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କରି ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଂସଦରେ ଆସେ ଯାହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ନିୟମ ବିନା ସଂସଦରେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ସେ ଏକ ଏନଜିଓ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଣିଥିଲେ।"
କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ଏନଜିଓ ଅଛି ଯାହା ବାରମ୍ବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଛରୁ ଠେଲି ଦେଇ ଏସବୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ସେ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଲୋକ ଏସବୁ ଅବାନ୍ତର କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।"