ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ନେଇ ଆମ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅପମାନଜନକ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସର ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଲୋକସଭା ଭିତରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସର ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଭାଷଣର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଆସନ ଚାରିପଟେ କିପରି ବେଢ଼ିଯାଇଥିଲେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଦିନ ସମ୍ଭାବ୍ୟବିପଦ ଆଶଙ୍କାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଆସି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ଅଧିବେଶନକୁ ହଠାତ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ।ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା କହିଥିଲେ ଯେ, ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନକୁ ନ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ରିଜିଜୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସେମାନଙ୍କ ସାଂସଦଙ୍କ ବିଶୃଙ୍ଖଳ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ !! ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ନଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ମହିଳା ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅରୁଚିକର ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତା। ସଂସଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଅଧିକ ବିଚାର କରୁଛୁ ବୋଲି ରିଜିଜୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ ବ୍ୟାନର ସହିତ ଲେଖା ଥିଲା ‘ଜୋ ଉଚିତ ସମଝୋ, ଓହି କରୋ’
ଭିଡିଓରେ ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ମୋଦୀଙ୍କ ଆସନ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟାନର ସହିତ ଲେଖା ଥିଲା ‘ଜୋ ଉଚିତ ସମଝୋ, ଓହି କରୋ’ (ତୁମକୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହା କର)। ରିଜିଜୁ ଓ ଗିରିରାଜ ସିଂହ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ନିଜ ଜାଗାରୁ ହଟି ନ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାନରରେ ଥିବା ଲେଖା ଜେନେରାଲ୍ (ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ) ଏମ୍ଏମ୍ ନରୱଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ‘ଫୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ ଅଫ୍ ଡେଷ୍ଟିନି’ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସଂସଦରେ ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଫେବ୍ରୁଆରି ୪ ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୃହ ଭିତରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନ ଥିଲା। ଆଜି ରିଜିଜୁଙ୍କ ଭିଡିଓ ପରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମନୋଜ ତିୱାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ମହିଳା ସାଂସଦ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେୟାର ଆଡକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଉତ୍ତେଜକ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୋଦୀ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥିଲେ। ବିଜେପି ମହିଳା ସାଂସଦମାନେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଗୃହ ପରିସରରେ ‘ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ’ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି। ତେଣେ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ନେଇ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି।
