କାଠମାଣ୍ଡୁ: ଥମୁନାହିଁ ନେପାଳ ହିଂସା। ଲାଗି ରହିଥିବା ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳୀ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ବୁଧବାର ରାସ୍ତାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୋଇଥିବା ଦଙ୍ଗା ପରେ, ବୁଧବାର ପରିସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି। ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ପ୍ରିୟ ଜେନ୍ ଜି, ଆଜି ମୁଁ ଶିବପୁରୀର ଏହି ନିର୍ଜନ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଛି। ନେପାଳୀ ସେନାର ସୈନିକମାନଙ୍କ ବଳୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମାମାନଙ୍କୁ ମନେରଖିଛି। କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ମୋ କୋଳକୁ ଦୌଡ଼ିଆସନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହସ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଭରିଦିଏ। ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ତତ୍କାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁ ମୁଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲି। ତଥାପି, ପିତା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଭିତରେ କେବେ ମରିନଥିଲା କିମ୍ବା କେବେ ମଳିନ ହୋଇନଥିଲା।'
ଓଲି ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ଅନେକ ପିଲା ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେହିଦିନଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷତ ତାଜା ଅଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତିକୁ କେହି ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।