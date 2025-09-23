ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶିଷ୍ଟ ଗାୟକ କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ରୀତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜାନ କୁମାର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସାକ୍ଷାତ୍କାରରେ, ରୀତା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାୟକଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ପାଇଥିବା ଦୁଃଖଦ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ବଖାଣିଥିଲେ। ନିକଟରେ ଫିଲ୍ମ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତ୍କାରରେ ରୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶିକି ପରେ କୁମାର ସାନୁଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଓ ଧନ ବଢ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଚରଣରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା’ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସେ ସେପରି ନ ଥିଲେ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ସେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ସାନୁଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଓ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ନକାରାତ୍ମକ ହେଉ କି ସକାରାତ୍ମକ ତାହା ସାନୁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ରୀତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ିବା ପରେ କୁମାର ସାନୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲର ଯିବା କିମ୍ବା ଘର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜାନ ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରି ରୋଷେଇ ଘରେ ତାଲା ପକାଇଲେ। ସେ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କହିବା ଭୁଲ ହେବ ବୋଲି ରୀତା କହିଛନ୍ତି। ରୀତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁମାର ସାନୁ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ସୀମିତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରୁଥିଲି, ଦୋକାନୀ ଏହା ପଠାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଉଥିଲେ, କୁମାର ସାନୁ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରୀତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମୟରେ କୁମାର ସାନୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ, କୁମାର ସାନୁ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରୀତା ତାଙ୍କ ସଫଳତାର କାରଣ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। କୁମାର ସାନୁ ଓ ରୀତା ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ୧୯୮୦ ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୯୪ରେ ଛାଡପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ବିବାହ ସମୟରେ କୁମାର ସାନୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ କୁନିକା ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।