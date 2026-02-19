ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଡ୍ରଗ୍ସ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ ଜଣେ ମହିଳା ଡନ୍ ଖୁସନୁମା ଅନସାରୀ ଓରଫ ନେହାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନେହା ହେଉଛନ୍ତି ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଗ୍ନମ୍ୟାନ୍ ବବି କବୁତରଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ୍। ବବି କବୁତର ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବବି କବୁତର ଏସିଆର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରା ଯୋଗାଣକାରୀ ତଥା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଲିମ୍ ପିସ୍ତଲଙ୍କଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ଆଇଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସଲିମ୍ ପିସ୍ତଲ୍କୁ ନେପାଳ-ଭାରତ ସୀମାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେ ମୁସେୱାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପାଟନୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା, ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁଖ୍ୟାତ ନାଦିର ଶାହ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଓ ସୀଲମପୁର ଡବଲ ମର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଓ ହାସିମ୍ ବାବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣରେ ବବି କବୁତରର ବଡ଼ ଲିଙ୍କ ଥିଲା।
ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ ଲେଡି ଡନ୍
ବବି କବୁତର ଓରଫ ମହଫୁଜ ତାଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଲେଡି ଡନ୍ ଦୀପା, ତାପରେ ଲେଡି ଡନ୍ ଜୋୟା ଖାନ ଆଉ ଏବେ ଲେଡି ଡନ୍ ନେହା ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭିତରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ବବି କବୁତରଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ତଥା ଲେଡି ଡନ୍ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବିଉଟି ପାର୍ଲର ଚଳାନ୍ତି । ପାର୍ଲରର ଆବରଣ ତଳେ ବବି କବୁତର ଓ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କୁଖ୍ୟାତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସେ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ମାଡାମ୍ ଜହର ଡ୍ରଗ୍ସ ସହିତ ଗିରଫ
ବବି କବୁତରଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ସହ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବବିର ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ, ମହମ୍ମଦ ରାଜି ଖାନ ଓ ଶାହବାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ମହିପାଳପୁର ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହାସିମ ବାବା ଓ ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବବିଙ୍କ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ମାଡାମ୍ ଜହରକୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ବବି ଓ ଲେଡି ଡନ୍ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପର ସହ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ହାସିମ ବାବାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଲେଡି ଡନ୍ ଜୋୟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସେ ଗିରଫ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି।
ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରେକି କରିଥିଲା ବବି କବୁତର
ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପଞ୍ଜାବୀ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବବି କବୁତର ଏକ ରେକି କରିଥିଲେ।ସେ ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଓ ଯିବା ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହି ସୂଚନା ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବବି ମୁସେୱାଲାଙ୍କ ରେକି କରିଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଶାହରୁଖଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେୱାଲାଙ୍କୁ ମେ ୨୦୨୨ ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲର କାଉଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବବିକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲଗାତାର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ନକଲି ପରିଚୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ବୈଷୟିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ତଥା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଏବେ ବବିର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ଠାରୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଗୁପ୍ତ କଥା ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।