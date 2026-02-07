ଶ୍ରୀନଗର: ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକ ସିଆ ମସଜିଦ ବାହାରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିଜକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୧୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ତାତି ଭାରତର କାଶ୍ମୀରକୁ ବ୍ୟାପିଛି। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦାବାଦର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ କୌଣସି ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଡାକରା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ବରଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକରେ ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତିବାଦ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା?
ବାରମୂଳାର ଚନାବାଲ୍ ପଟ୍ଟନ ଓ ଡାଇଭର ପରିହାସପୋରାରେ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀନଗରର ସିଆ ବହୁଳ ଇମାମାବାରା ଜାଡିବାଲ୍ ଓ ହରୱାନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜୋରଦାର ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦିପୋରାର ଇନ୍ଦରକୋଟ-ସୁମ୍ବଲ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦାବାଦ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ମୁର୍ଦାବାଦ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ମତରେ, ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଏହାର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା । ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜକୁ କାଶ୍ମୀରର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦାବି କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଏହି ଦାବିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି। ପ୍ରତିବାଦ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ କିମ୍ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇନଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରୁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯାହା ଭୟ, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନରେ ମସଜିଦ ଓ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବେ କାଶ୍ମୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଦେଶ ନିଜ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ସେପରିସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରତିବାଦ ସୀମା ଆରପାରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ। ଯେଉଁମାନେ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଉସ୍କୁଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରର ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅସ୍ଥିରତାର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ - China Secret Nuclear Tests Trump Administration: ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଚୀନ୍; ଚୀନ୍ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ