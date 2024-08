ୱାୟନାଡ: କେରଳର ୱାୟନାଡ ଜିଲ୍ଲାର ମେପ୍ପାଡି ନିକଟ ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଏଥି ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୯୩ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୧୨୮ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ୱାୟନାଡ ଜିଲ୍ଲାର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ଲୋକମାନେ ଆବର୍ଜନା ଗଦା ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବ‌ବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ବହୁ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଛି।

#WATCH | Massive damage due to rain and landslide in Chooralmala area of Wayanad in Kerala; NDRF team carries out rescue operation pic.twitter.com/qIBQbKnLOw

ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକେ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରି ରକ୍ଷାକର ରକ୍ଷାକର କହୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେଠାକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଯିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯୋଗାଯୋଗ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ରହିଛି। ବ୍ରିଜ୍ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି।

#WATCH | Wayanad landslide: Indian Army column reached the landslide site at Chooralmala by 1200 hours. Using ropes, soldiers are being ferried across the river which is in spate to assist and carry out rescue efforts in Ward No 10 of Chooralmala: Indian Army officials



(Source:… pic.twitter.com/lOCJjLVYoC