ଖର୍ତୁମ:ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇବା ଜାରି ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭୂକମ୍ପର ଶିକାର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ସୁଦାନରେ ପ୍ରକୃତି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ସୁଦାନରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ସୁଦାନ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ/ସେନା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁ ୧,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭୟଙ୍କର ରହିଛି। ସୁଦାନର ମାରା ପର୍ବତର ଦାରଫୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ଯାଇଛି।
Sudan 🇸🇩 💔— Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 2, 2025
At least 1,000 were killed in a landslide that destroyed a village in the Marra Mountains area of western Sudan, leaving only one survivor.pic.twitter.com/vQ9yTfOAZL#PrayForSudan#Sudan#Landslide
The landslide struck on August 31 after days of heavy rainfall, the…
ସୁଦାନର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ। ଏକ ବିବୃତିରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଅବଦେଲୱାହିଦ ମହମ୍ମଦ ନୁରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଛି।
ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗାଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା କାଦୁଅରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦାରଫୁର ଅଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ପୁରୁଷ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ସମେତ ହଜାରେ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବଞ୍ଚି ରହିଛି।
كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير #السودان بقيادة عبد الواحد عن وفاة جميع سكان قرية ترسين في وسط جبل مرة نتيجة انزلاقات أرضية أمس الأحد.— Sudan News (@Sudan_tweet) September 1, 2025
الانزلاقات الأرضية المُدمّرة للقرية الواقعة في وسط جبل مرة حدثت بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس… pic.twitter.com/PFycp1xGbe
ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହାୟତା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ସୁଦାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଅନାହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସୁଦାନ ସେନା ଏବଂ ରାପିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏହି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ଦାରଫୁର ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମାରା ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତି ନିଜର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି।
ସୁଦାନରେ ୨ ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଦେଶର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନାହାରରେ ପୀଡିତ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପେଟର ଭୋକ ଯୋଗୁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦାରଫୁରର ରାଜଧାନୀ ଅଲ-ଫାସିର ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
