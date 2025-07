ଅହମଦାବାଦ: ମାସେ ବିତିଛି, ହେଲେ ଲିଭିନି ସେ ଛାତି ଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦାଗ। ଆଜିକୁ ଠିକ୍ ମାସେ ତଳେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଏକ ଏୟ‌ାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ଉଡ଼ାଣ ସାଧାରଣ ଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ୨ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ କରିବାରୁ ମାତ୍ର ୩୦ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିମାନଟି ନିଆଁ ପିଣ୍ଡୁଳା ପାଲଟିଯାଇଥିଲା। ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ଧକ୍କା ଖାଇବା ପରେ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବିମାନରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଓ ହଷ୍ଟେଲରେ ବସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ‌ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥିଲା।

Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) has released a Preliminary Report on Air India B787-8 flight crash at Ahmedabad on 12th June; Jet fuel switches were "cut off mid-air 1 second apart", one of the pilots heard saying " I didnt cut off fuel".



Latest visuals from the… pic.twitter.com/rKy9UZZDHf