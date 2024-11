ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ହେଉଛି ଏପରି ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର, ଯାହା ବିରୋଧରେ କେବଳ ପଞ୍ଜାବରେ ୭୦ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ୟୁଏପିଏ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଚାରୋଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ଲରେନ୍ସ ଅପରାଧ କରି ଚାଲିଛି। ଜେଲରେ ରହି ସେ ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତା’ର ଫଟୋ ଟି-ସାର୍ଟରେ ନଜର ଆସିଛି। ଲରେନ୍ସର ଫଟୋ ଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ ଏବେ ମିଶୋରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ଖବର ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଭିତ୍ତିକ ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନି ମିଶୋ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇର ଫଟୋ ଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଟି-ସାର୍ଟ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଜାଣି ଏଭଳି କରି ଅପରାଧୀ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇର କାମକୁ ମିଶୋ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ନେଇ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ଅଲିଶାନ୍ ଜାଫ୍ରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

People are literally selling gangster merchandise on platforms like @Meesho_Official and Teeshopper. This is just one example of India's latest online radicalisation.

Thread

1/n pic.twitter.com/vzjXM360q3