ଅଯୋଧ୍ୟା: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଜମି ବଦଳରେ ମିଳିଥିବା ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣକୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି । ଏହି ମସଜିଦର ଲେଆଉଟ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଏଡିଏ) ଖାରଜ କରିଦେଇଛି।
ସୂଚନା ଅଧିକାର (ଆରଟିଆଇ)ର ଉତ୍ତରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୋ ଆପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଏନଓସି) ଅଭାବରୁ ମସଜିଦର ଲେଆଉଟ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।
୯ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୧୯ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ମସଜିଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ସୁନ୍ନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡକୁ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୩ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୦ରେ, ତତ୍କାଳୀନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନୁଜ କୁମାର ଝା, ଅଯୋଧ୍ୟା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଧନୀପୁର ଗ୍ରାମରେ ପାଞ୍ଚ ଏକର ଜମି ସୁନ୍ନି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ମସଜିଦ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୨୩ ଜୁନ୍, ୨୦୨୧ରେ ଏହି ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲେଆଉଟ୍ ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା। ତଥାପି, ସେବେଠାରୁ ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ।