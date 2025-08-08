ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ବିରୋଧୀ । ବଢୁଛି କି ବିରୋଧୀଙ୍କ ବଳ ? ରାତାରାତି ଏକାଠି ହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ସବୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟ । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ୨୫ଟି ଦଳର ୫୦ରୁ ଅଧିକ ନେତା ଓ ସାଂସଦ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକରେ ୨୦୨୪ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ କେଳେଙ୍କାରୀ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ବୈଠକରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଖୱିନ୍ଦର ସିଂ ଶୁଖୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଦରମୈୟା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତା ରେଡ୍ଡୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । 

Advertisment

ଅନେକ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ଓ ମେଣ୍ଟଠୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଦଳ ଟିଏମସିର ନେତା ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏସପି, ଆରଜେଡି, ଶିବସେନା, ଡିଏମକେ, ଏନସିପି ଏବଂ ସିପିଆଇର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ବୈଠକରେ ରାହୁଲ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ ।

ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ । ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ କମିସନଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଏଁ ରାଲି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ଯରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଗସ୍ତରେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ । ସେଠାରେ ସେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେବେ । 