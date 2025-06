ଇସଲାମାବାଦ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ଖରାପ ତାହା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ତା’ପରେ ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଏକାଠି ହୋଇନାହାନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ପାକିସ୍ତାନ ସଂସଦରେ ଭାରତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସରକାରକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି।

ପାକିସ୍ତାନୀ ସାଂସଦ ଗୋହର ଅଲି ଖାନ ତାଙ୍କର ଏକ ଭାଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସରକାରଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋହର ଅଲି ଖାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା(ଏଆଇ) କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମୟରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଗୋହର ଅଲି ଖାନଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଭାରତରେ ୧୦,୦୦୦ ନୂତନ ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସେ ଏହାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଗୋହର ଅଲି ଖାନ ଶାହବାଜ ସରକାର ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜେଟ୍ ହ୍ରାସ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁ ଜନସାଧାରଣ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତର ବଜେଟରେ ଏଆଇ ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନକୁ ଗୋହର ଅଲି ଖାନ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଭାରତର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

"Modi announced that India will add 10,000 medical seats. Here in Pakistan, the govt is cutting the health budget. In India, 500 crores has been set aside for AI research. Pakistan's budget has no mention of AI," says PAK politician Gohar Ali Khan pic.twitter.com/vGdIfPBUn0