ଶ୍ରୀନଗର: ସୀମାରେ ଫେରୁଛି ଶାନ୍ତି । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି । ଆଉ ଜନଜୀବନ ପୁଣି ଥରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି । ସବୁକିଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଖ, ଚକ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା । ମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୀମାରେ ଧିରେଧିରେ ସ୍ବାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଖୋଲିଛି ସ୍କୁଲ, ଖୋଲିଛି ଦୋକାନ ବଜାର...

#WATCH | J&K | Life crawls back to normalcy as schools reopen in some zones of Jammu. Visuals from the city this morning. pic.twitter.com/4nRhHdpSu4