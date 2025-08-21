ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲିପୁଲେଖ ଦେଇ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ, ନେପାଳ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ଭୂଖଣ୍ଡର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ।
ନେପାଳ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ଯେ ମହାକାଳୀ ନଦୀର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲିମ୍ପିଆଧୁରା, ଲିପୁଲେଖ ଏବଂ କଳାପାଣିକୁ ନେପାଳର ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ନେପାଳର ଦାବିର ଜବାବ ଦେଇ କହିଛି ଯେ ଏହାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ଆଧାର ନାହିଁ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲିପୁଲେଖ ଘାଟ ଦେଇ ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ୧୯୫୪ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଜାରି ରହିଛି। କୋଭିଡ୍-୧୯ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ପ୍ରତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚୀନ୍ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟି, ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ଏକ ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ପୁନଃ ଖୋଲିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲିପୁଲେଖ ପାସ୍, ସିପକି ଲା ପାସ୍ ଏବଂ ନାଥୁ ଲା ପାସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତ-ଚୀନ୍ ଘୋଷଣା ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପଚରାଉଚରା ପରେ ନେପାଳର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରିଛି। ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ବିସ୍ତାର କିମ୍ବା ସୀମା ବାଣିଜ୍ୟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ନ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ନେପାଳର ଅନୁରୋଧକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଛି।
ନେପାଳ ଚୀନ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି, ଚୁକ୍ତିନାମା, ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ କୂଟନୈତିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ସହିତ ସୀମା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନେପାଳ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ।