ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ପଞ୍ଜାବ ଗସ୍ତ କରି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ବନ୍ୟାରେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପଞ୍ଜାବ ? ଜଳ ପ୍ରଳୟରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବବାସୀ ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଏବେ ପଞ୍ଜାବ ଯାଇ ନିଜେ ବନ୍ୟାସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ? 

ତେବେ ରାହୁଲ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ୟା ଦ୍ବାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷ, ରାସ୍ତା ଅନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଥିଲେ । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦିନାନଗରରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାହୁଲ । ପଞ୍ଜାବର ସ୍ଥିତି ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପରେ ରାହୁଲ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି- ବନ୍ୟା ପଞ୍ଜାବରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ବନ୍ୟା ଦ୍ବାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି । ବନ୍ୟା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା, କ୍ଷେତ ଉଜାଡି ଦେଲା, ଜୀବନ ବି ନେଇଗଲା… ବନ୍ୟାର ପ୍ରହାର ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାହସ କିନ୍ତୁ ଅଟଳ ରହିଛି । 

ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ରିଲିଫ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ପୀଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଳମ୍ବ ନହୋଇ ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚୁ । ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ, ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଉଠାଇବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ମୋର ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଗତ ୯ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁରୁଦାସପୁରରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ । ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । 