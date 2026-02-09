ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ପୁଣିଥରେ ଲୋକସଭାରେ ୨୦୨୦ ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ଗୃହରେ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ରାହୁଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଦାବିକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ଲୋକସଭାକୁ ମୁଲତବୀ ରଖାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଥର ମୁଲତବୀ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ଣ ୨ଟାରେ ଗୃହ ବସିବା ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ରାୟ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟ ଶଶୀ ଥରୁରଙ୍କୁ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଥରୁର କହିଥିଲେ ଯେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା (ଏଲ୍ଓପି) ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ରାୟ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ବଜେଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
ତେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଲୱାନ ଓ ନରବଣେଙ୍କ ଅପ୍ରକାଶିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଓ କିଛି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ବଜେଟ୍ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିନା ନୋଟିସରେ କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏପରି କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିର୍ଲା ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପକ୍ଷ ନିଜ ଆଭିମୁଖ୍ୟରୁ ନ ହଟିବାରୁ ରାୟ ଗୃହକୁ ଦିନ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ।