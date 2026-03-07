ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦର ଫରିଦାବାଦ ମଡ୍ୟୁଲର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ହ୍ବାଇଟ୍ କୋଲାର ମଡ୍ୟୁଲ ପ୍ରାୟ ୨,୫୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆମୋନିୟମ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏବେ ଆଉ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୌଳବାଦୀ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ କଲେଜରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏହାର ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠନର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରସାର କରିପାରିବେ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ଏହି ରଣନୀତି ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାର ଅଂଶ। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ଦ୍ୱାରା ଏପରି ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବ ବୟସରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକବାଦୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ୨୦-୨୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେମାନେ ମୌଳିକବାଦୀ ହୋଇ ଦେଶ ବ୍ୟାପୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆତଙ୍କବାଦ ନିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (ଏଟିଏସ୍) ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ନାମ ଆୟାନ ଶେଖ, ଗତ ଛଅ ମାସ ଧରି ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଥିଲେ।
ଆତଙ୍କୀ ମଡ୍ୟୁଲର ଯୋଜନା କ’ଣ ଥିଲା:
-ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି, ସେ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ।
-ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌଳବାଦୀ କରିବା ଏବଂ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
-ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମୌଳବାଦୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ପଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି କରାଯାଇଥିଲା।
-ଏଟିଏସ୍ ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି।
-ଗୁଇନ୍ଦା ବ୍ୟୁରୋ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।
-ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସନ୍ଦେହ କରିନଥାନ୍ତି।
-ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୌଳବାଦୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଏକ ସେନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।
-ଏହି ସଂଗଠନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଏକ ଲୋନ୍ ୱଲ୍ଫ ନେଟୱାର୍କ କରୁଥିଲା।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଗଠନଟି ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯୋଡୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସାମୟିକ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଲୋକ ପାଇବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଗଠନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋନ୍ ୱଲ୍ଫ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଦଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ସଂଗଠନ ଫରିଦାବାଦ ମାମଲାରୁ ଶିଖିଛି ଯେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବଡ଼ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଟ୍ରାକ୍ ହେବାର ଏବଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।ତେଣୁ, ଛାତ୍ର ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏକାକୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆକ୍ରମଣକାରୀ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚୟନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇପାରିବେ।ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସଂଗଠନ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଛାତ୍ର ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ, ଏହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୌଳବାଦୀ ହୋଇଥିବା ଏହିପରି ଯୁବକମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଥାଏ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ।