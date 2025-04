ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଗୁଜୁରାଟରେ ଗର୍ଜିଲେ ରାହୁଲ । ବିଜେପିର ଇଙ୍ଗିତରେ ଇଡିର କାର୍ୟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ବୟାନ ଦେଲେ ରାହୁଲ । କହିଲେ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇ କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ବିଜେପି-ଆରଏସଏସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ।

ସାରା ଦେଶ ଜାଣିଛି ଯଦି ବିଜେପିକୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ତାହାଲେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ କରିପାରିବ । ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଶରେ ଆରଏସଏସ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ହରାଇବାର ଅଛି ତେବେ ଏହାର ରାସ୍ତାର ଗୁଜରାଟ ଦେଇ ଯାଉଛି କହି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମନେପକାଇଥିଲେ ରାହୁଲ ।

