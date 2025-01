ଲସ୍‌ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ବନାଗ୍ନିରେ ୫ ମୃତ: ହଲିଉଡ୍‌ ହିଲ୍ସରେ ନୂଆ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲସ୍‌ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବନାଗ୍ନି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ ମଧ୍ୟରେ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।

ତେବେ ହଲିଉଡ୍‌ ହିଲ୍ସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଲସ୍‌ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ହଲିଉଡ୍‌ ହିଲ୍ସରେ ଲାଗିଥିବା ନୂଆ ସନ୍‌ସେଟ୍‌ ଫାୟାର ୨୦ ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି।

ଗତକାଲି ଲସ୍‌ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବନାଗ୍ନି ଆତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୩୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସାଣ୍ଟା ମୋନିକା ଏବଂ ମାଲିବୁ ମଧ୍ୟରେ ପାସିଫିକ୍‌ ପାଲିସେଡ୍ସ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୨୬୨ ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ଅତି ଭୟାନକ ରୂପ ନେଇଥିଲା।

JUST IN: The Hollywood Hills have caught on fire, triggering an evacuation order all the way down to Hollywood Boulevard.



Fire crews are thin at the moment due to them fighting the 16,000-acre Palisades Fire and 600-acre Eaton Fire.



“A Mandatory Evacuation Order is now in place… pic.twitter.com/IeMiQ5aI7n