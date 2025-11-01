ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଯୁବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ନାବାଳିକା ହୋଇଥିବାରୁ ମାମଲାଟି POCSO(ପୋକ୍ସୋ) ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପୁଅକୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କାମନା ଅବା ବାସନାର ମାମଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମର ମାମଲା, ଏବଂ ପୁଅକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦମ୍ପତି ଏବେ ଖୁସିରେ ବିବାହିତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି।
ପୁଅଟି ଦୋଷୀ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟାୟ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ
ବିଚାରପତି ଦୀପଙ୍କର ଦତ୍ତା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟିନ ଜର୍ଜ ମାସିହଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପୁଅଟି ଦୋଷୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନର କଠୋରତା ଅନ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେ, ଏହା ଏପରି ଏକ ମାମଲା ଯେଉଁଠାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନକୁ ନଇଁବାକୁ ପଡିବ।
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ପତ୍ନୀ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖୀ, ସାଧାରଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପୋଷ ଆଧାରରେ ଖାରଜ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି, ପତ୍ନୀଙ୍କ କରୁଣା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ନିବେଦନକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ହେବ ନାହିଁ।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟତିକ୍ରମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ମନେହୁଏ, ସେଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟର ଦୟା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ଅନନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ବ୍ୟବହାରିକତା ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।
ଅପରାଧ କାମନାର ପରିଣାମ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରେମର ପରିଣାମ
କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଅକୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରିବାର, ପୀଡିତା ଏବଂ ପିଲାର କ୍ଷତି କରିବ। POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାଧକୁ ବିଚାର କରି, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ, ଅପରାଧ କାମନା ଅବା ବାସନାର ପରିଣାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମର ପରିଣାମ ଥିଲା। ପୀଡିତା ନିଜେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ଥିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ।
ତଥାପି, କୋର୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ପିଲାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବେ। କୋର୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କୋର୍ଟର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରିସାରିଛନ୍ତି
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସହମତି ଭିତ୍ତିକ କିଶୋର ପ୍ରେମକୁ ଅପରାଧୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମେ’ ମାସରେ ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧାରା ୧୪୨ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏକାକୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ସମାଜ, ପରିବାର ଏବଂ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପୀଡିତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଏହା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ।