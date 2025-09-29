ଓଟାଓ୍ବା : କାନାଡା ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି। କାନାଡା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ନେତା ଜେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପରାଧ କରେ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା ପରେ କାନାଡା ସରକାର ଏବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ।
ଗତ ବର୍ଷ, କାନାଡା ପୁଲିସ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତ କାନାଡାରେ ଖଲିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଭାରତ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏହା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କାନାଡା ସହିତ କାମ କରୁଛି।
କେବଳ ଭାରତରେ, ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ୭୦୦ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡକାୟତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା ପରେ କାନାଡା ସରକାର ଏବେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଅପରାଧକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତଥାପି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଦମନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ କାରଣ ଏସବୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା କାନାଡାର ନାହିଁ ।
କାନାଡା ସରକାର ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡାରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କାନାଡା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ୟାରି ଆନନ୍ଦସଙ୍ଗରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ଘର ଏବଂ ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।