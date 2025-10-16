ଲକ୍ଷ୍ମୌ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୋବାଇଲ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ମୃତ ପିଲାର ପରିବାରଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିବେକ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଖେଳିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଗତବୁଧବାର ଦିନ ସେ ଲଗାତାର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ଡାକା ଯିବା ସମୟରେ ବିବେକ ତାର ବିଛଣା ଉପରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତା’ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ନପାଇ ପାରୁ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବିବେକକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବିବେକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡାକ୍ତର ‘ସଡନ ଗେମର ଡେଥ୍ ’ ର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି।
‘ସଡନ ଗେମର ଡେଥ୍ କ'ଣ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ’ସଡନ ଗେମର ଡେଥ୍’ କୁହାଯାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୌଣସି ଆଘାତ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ନଥାଏ।
ଆମେରିକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ୨୪ଟି ଘଟଣା ଘଟିଛି। । ଏଥିରେ ସିରିଜ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ୧୯୮୨ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୩ ଜଣଙ୍କ ୨୦୦୨ ରୁ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ୧୧ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶରୁ ଆସିଛି।
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ’ସଡନ ଗେମର ଡେଥ୍’ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଫୁସଫୁସରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା କିମ୍ବା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା।