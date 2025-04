ମୁମ୍ବାଇ: ରବିବାର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୫ର ୪୫ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ(ଏମଆଇ) ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍(ଏଲଏସଜି) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।

ଏହି ସିଜିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ଏମଆଇ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି। ଦଳ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଦଳଟି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଦଳ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି।

🚨 Toss 🚨@LucknowIPL won the toss and elected to field against @mipaltan



Wankhede, get ready for a special #ESA Day 🙌



Updates ▶ https://t.co/R9Pol9Id6m #TATAIPL | #MIvLSG pic.twitter.com/o04phGJdnO