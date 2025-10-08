ଲୁଧିଆନା: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଞ୍ଜାବର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରବଳ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲ କ୍ଷେତରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଧାନ ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବର୍ଷା ଗତ ୭୦ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୮.୮ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର ୭ରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ୦.୨ ମିମି ହୋଇଥାଏ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୯୫୫ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅକ୍ଟୋବର ୭ ରେ କେବେ ଏତେ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। କିମ୍ବା ଅକ୍ଟୋବରର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧ ରୁ ୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ୨.୫ ମିମି ତୁଳନାରେ ୨୦.୭ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ ୭୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଡ୍ୟାମର ଜଳସ୍ତର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସତଲେଜ୍, ବ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ରବି ନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।