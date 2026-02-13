ଆଣ୍ଟାନାରିଭୋ: ମାଡାଗାସ୍କରର ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଦର ସହର ଟୋଆମାସିନାରେ ବାତ୍ୟା ଗେଜାନି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି। ଗେଜାନି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୩୧ ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ୪ ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବାବେଳେ ୩୬ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ୬,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।
ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୮୫ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା
ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଗେଜାନି ମଙ୍ଗଳବାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିଥିବାବେଳେ ଭୟଙ୍କର ପବନ ହୋଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ୧୮୫ କିଲୋମିଟର (୧୧୫ ମାଇଲ) ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ୨୭୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଝଟ୍କା ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ପବନ ଯୋଗୁ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜାତୀୟ ବିପଦ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟୋମାସିନାର ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଘର, ଦୋକାନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଏକ ସାମରିକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଇକେଲ ରାଣ୍ଡ୍ରିଆନିରିନା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଜାତିସଂଘ ଆକଳନ କରିଛି ଯେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ମାଡାଗାସ୍କରରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୮୫ ନିୟୁତ ଡଲାରର ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗେଜାନି ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମିତ ରହିବ, ଯଦି ଏହା ପୁଣି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ତେବେ ମାଡାଗାସ୍କର ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ମୋଜାମ୍ବିକର ଉପକୂଳର କିଛି ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଡାଗାସ୍କରରେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଥିଲା। ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଫିଟିଆରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଓ ୩୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ।
