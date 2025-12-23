ବର୍ଲିନ : ମେଡ ଇନ ଚାଇନା ବା ଚୀନ ନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି । ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରୁଛି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଜର୍ମାନିରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଜର୍ମାନୀର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଚୀନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ "ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା" ସାମଗ୍ରୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ, ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍ର ହର୍ଟି ସ୍କୁଲରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭାରତ ଚୀନ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ଆଜି ଚୀନ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବା କଷ୍ଟକର।"
ନିଜସ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ବଢାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଭାରତ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେବା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରେ? କେଉଁ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ, ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିପରି ଭାବନ୍ତି, ଏବଂ ଭାରତ, ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କି ପ୍ରକାରର ସହଭାଗୀତା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ? ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେବ।"
ରାହୁଲ ଆଗକୁ କହିଥିଲେ, "ୟୁରୋପ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ତାହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏବଂ କାରଣ ଆମେ କହିଥିଲୁ, 'ଚୀନ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କର।'
