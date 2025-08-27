ମୁମ୍ବାଇ: ମୁସଲିମ୍ ହୋଇ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ କିଡନୀ ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଆରିଫ୍ ଖାନ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇଟାରସିର ବାସିନ୍ଦା ଆରିଫ୍ ବୃନ୍ଦାବନର ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆରିଫ୍ ଖାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ଏବଂ ସମାଜସେବାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଦାନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆରିଫ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନରେ ଆରିଫ୍ଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଡାକିବେ। ମୁସ୍ଲିମ୍ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆରିଫ୍ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଆରିଫ୍ ନିଜର ମନ କଥା ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, "ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କିଡନୀ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଆପଣଙ୍କ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ-ମୁସଲିମ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ମୋର କିଡନୀ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜି, ଘୃଣାର ଏପରି ପରିବେଶରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ ରହିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ରହେ କି ନରହେ, ଦୁନିଆକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।"