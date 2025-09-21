ଚେନ୍ନାଇ : ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁନେଲଭେଲିର ଏକ ମସଜିଦ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ୧୧୦୦ ଏକର ଜମି ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ମୁସଲମାନ ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମସଜିଦ ଦାବି କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ଦାବିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଲେ। ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାତ୍ର ୨.୩୪ ଏକର ଜମି ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ୧୭୧୨ ମସିହାରେ ମାଦୁରାଇର ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏକ କାଂସ୍ୟ ଫଳକରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମି ମସଜିଦର ନୁହେଁ।
କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ ୱାକଫ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାମାଣିକତା ଏବଂ ଏହାର ଆଇନଗତ ଦାବି କେବଳ ଇତିହାସ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ, କୋର୍ଟ ଐତିହାସିକ ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମସଜିଦ ପାଇଁ ଏକ ଝଟକା ସଦୃଶ ହୋଇଛି ।