ମୁମ୍ବାଇ: ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳରେ ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପ୍ରତିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେପାଳର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛୁ, ସରକାର ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମାଓବାଦୀ-ନକ୍ସଲବାଦୀ କୁହାଯାଉଛି। ନେପାଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସକମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା।
ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶିବସେନା ନେତା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଏପରି ପ୍ରତିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧର୍ଯ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳୁ ନାହିଁ।
ନେପାଳ ଉପରେ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ (ଶରଦଚନ୍ଦ୍ର ପାୱାର ଗୋଷ୍ଠୀ) ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଶରଦ ପାୱାର ସାହେବଙ୍କୁ ମାଓବାଦୀ କିମ୍ବା ନକ୍ସଲବାଦୀ ବୋଲି କହିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ସୂଚାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ମାଓବାଦୀ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ କୌଣସି ବିଚାରଧାରାର ନୁହଁ, ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିବା ମରାଠୀ, ଶିବ ସୈନିକ। ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ମତ ଆମର। ଯଦି ଚାଷୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ।
ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଋଣର ଟଙ୍କାରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବେ? ଏହା ଏକ ଅପରାଧ, ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଋଣରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ, ମୋଦୀ କିଛି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। ମୋଦୀ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲାଯାଇଥିବା ଏକ ବେଲୁନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କବଜା କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଏହାକୁ କବଜା କଲେ? ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ।
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଶିବସେନା ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୬ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସିନ୍ଦୂର ପୋଛି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ମୋଦୀ ଆମକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗର୍ବ କରିବା? ଏହା ବିଜେପିର ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଖେଳ ଏବଂ ସିଇଓ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଦୀ। ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ପାପ ଧୋଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳା ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଏହା ଦେଖିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କପଟତା ମୋଦୀଙ୍କୁ ସୁହାଏ। ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜୟ ଶାହଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା।