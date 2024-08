ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୁହାଯାଏ ଯେ ମା' ପାଇଁ ନିଜ ପିଲାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନୁହେଁ। ଜଣେ ମା' ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଦିଏ। ଏହିପରି ମାତୃପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହୃଦୟ କିଣିବା ଭଳି ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ମା’ ନିଜେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ୁଛି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା କୋଲହାପୁରର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍କୁଟର ଉପରେ ବସି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ମା' ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ୩ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନ‌େ ସ୍କୁଟିରେ ଆସି ଯୁବକଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯୁବକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲଥିବାରୁ ଖଣ୍ଡାଟି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିପାରୁନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖି ଯୁବକଙ୍କ ମା’ ତୁରନ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଇଟା ଧରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ଉଭୟ ମା’-ପୁଅ ମିଶି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଇଟା ପିଙ୍ଗିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଡରରେ ସେଠାରୁ ପଳାଉଛନ୍ତି।

A Man attacked the son, the mother ran after him with a stone in her hand, Mother chased away the goon for her son while risking her Own Life🫡, Kolhapur Maharashtra

pic.twitter.com/9DPnKNA3gC

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 19, 2024