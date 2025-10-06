ନାଗପୁର: କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନ ସପକଲ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର "ସୁପର ସିଏମ୍" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଷ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ବୁଲୁଛୁ କି? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି।
ନେତାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ,କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲାଲ କାର୍ପେଟ ବିଛାଇ ଦେବେ।
ବାସ୍ତବରେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ୍ କେବଳ ଜଣେ ସିଟିଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶାହା ପ୍ରକୃତରେ ସୁପର ସିଏମ। ନାଗପୁରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସପକାଲ ଶାହଙ୍କୁ "ହାଇଜାକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ" ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ନଗର ସଭାପତି ବିକାଶ ଠାକରେ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରତିଭା ଧନୋରକର, ସୁରେଶ ଭୋୟାର, ଦିନେଶ ବାନାବାକୋଡେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ୍ ନାମରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା କହିଛନ୍ତି।
ସପକାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବୀସ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ବରଂ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଗଡ଼ଚିରୋଲିର ସୁରଜାଗଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ଜଣେ ସୁପର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରି ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯେ, କାହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ କାହାକୁ କରାଯିବ ନାହିଁ।
କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସମବାୟ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହାଇଜାକ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ରାଜ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଏକାଠି ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ 'ଭାରତ ଯୋଡ଼'ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକଜୁଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି।
ଆରଏସଏସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ସପକାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେଉଛି। ଯାନବାହନ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସଂଘ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିନାହିଁ। ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବଦଳରେ ସାଭରକରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ନମସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୱାନ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆରଏସଏସ ୧୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ବି ଦୂତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଫାସିବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ସଂଘ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘ ଏହାର ଅଣପଞ୍ଜିକୃତ ସଂଗଠନକୁ ଭାଙ୍ଗି ସମ୍ବିଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍।
ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ଭଦ୍ରତାର ସହିତ ସଂଘକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ କପି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ପଠାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ସପକାଲ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଂଘକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଏକ କପି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ପୌରସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନରେ ଏମଭି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଜାତି-ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ। ଏଥିରେ ରାଜନୀତି କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।