ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫଏମ୍ କଲେଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ ଉଠିଲା ବାଲେଶ୍ବରର ଘଟଣା । ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଳକା ଲମ୍ବା ଏବଂ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋସ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା ନେଇ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଘଟଣା ନେଇ ଦୋଷାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

LIVE: Congress party briefing by Ms @LambaAlka and Ms @sofiafirdous1 at new AICC HQ, New Delhi.https://t.co/n1IBNmWBoN