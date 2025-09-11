କଲମ୍ବୋ : ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଂସଦରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବିଶେଷ ସୁବିଧାସୁଯୋଗକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହିନ୍ଦା ରାଜପକ୍ଷେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଛାଡିଛନ୍ତି। ଏହି ବଙ୍ଗଳାଟି ଭିଆଇପି ଜୋନରେ ଆସୁଥିବା ସିନାମନ୍ ଗାର୍ଡେନର ଏକ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳ ସିନାମନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ବଙ୍ଗଳା ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ।
ମହିନ୍ଦା ରାଜପକ୍ଷେ ନଭେମ୍ବରରେ ୮୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ୨୦୧୫ ରୁ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଥିଲେ, ରାଜପକ୍ଷେ ୨୦୦୫ ରୁ ୨୦୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୪ ରୁ ୨୦୦୫ ଏବଂ ତା'ପରେ ୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦୀର୍ଘ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏଲଟିଟିଇର ପତନ ହୋଇଥିଲା ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରାଜପକ୍ଷେ ଏବେ ଟାଙ୍ଗାଲେରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ। କଲମ୍ବୋରୁ ୧୯୦ କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ହାମ୍ବାନଟୋଟା ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗାଲେରେ ଥିବା କାର୍ଲଟନ ହାଉସ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରୁ ରାଜପକ୍ଷେ ୧୯୭୦ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।