ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରାୟତଃ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମଣିଷର ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ।

ସମ୍ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଈର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କୋର୍ପିଓ କାରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାାକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଓଲଟି ପଡ଼ିବା ପ‌ରେ କାରଟି ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଫୁଟ ଦୂର ରାସ୍ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କୁହାଯାଉଛି କାରଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସୁଥିବା ହେତୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଫଳସ୍ବରୂପ ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା।

Major accident on National Highway-46 – a speeding Scorpio overturned after a cow suddenly appeared in front. Fortunately, all passengers are safe. The entire incident was caught on CCTV outside a dhaba. 🚗🐄 pic.twitter.com/yLVRT8xsmF