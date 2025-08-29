କୋଲକାତା: ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେବା ଉଚିତ୍। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରା, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ଜବାବରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ତାଙ୍କ (ଅମିତ ଶାହ) ପାଇଁ ମୋର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ସେ କେବଳ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ... ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ... ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ତାରିଖରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଏହା କହୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଗ ଧାଡିରେ ବସିଥିବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହସୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଳି ବଜାଉଥିଲେ। ଯଦି ଭାରତର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ, ହଜାର ହଜାର ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଆମର ମା' ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନଜର ପକାଇ ଆମ ଜମି ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷ? ଏହା ଆମର ଦୋଷ କି ତୁମର? ଏଠାରେ ବିଏସଏଫ ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ବାଂଲାଦେଶ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଦେଶ ରହିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମ ଯୋଗୁଁ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି।''
ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ନାଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର କୃଷ୍ଣାନଗରର କୋତୱାଲି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ମହୁଆ ମୋଇତ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛି।
