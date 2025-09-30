ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫୌଜଦାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହିତା (ସିଆରପିସି)ର ଧାରା ୧୨୫ ଏବଂ ୧୨୮ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭରଣପୋଷଣ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ। ବାଲ୍ୟବିବାହ ଏବଂ ନାବାଳକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଭରଣପୋଷଣ ଦାବି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି ମଦନ ପାଲ ସିଂହ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଧାରା ୧୨୫ ଏବଂ ୧୨୮ ସିଆରପିସି ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାଏର ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ।
ମାମଲାରେ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରତିବାଦୀ ନମ୍ବର ୨ ସହିତ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ କନ୍ୟା (ପ୍ରତିବାଦୀ ନମ୍ବର ୩) ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାୟ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସିଆରପିସିର ଧାରା ୧୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଭରଣପୋଷଣ ଦାବି ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି, ପରିବାର କୋର୍ଟ, ବରେଲି, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫,୦୦୦ ଏବଂ ଝିଅ ପାଇଁ ୪,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମୋଟ ୯,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ମାସିକ ଭରଣପୋଷଣ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ସ୍ବମୀ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଧାରା ୧୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଧାସଳଖ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବରଂ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ପତ୍ନୀ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ବିନା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ଧାରା ୧୨୫(୪) ଅନୁଯାୟୀ ଭରଣପୋଷଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଫୌଜଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ସଂହିତାର ଅଧ୍ୟାୟ ୯ ଅନୁଯାୟୀ ନାବାଳକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାବି ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଧାରା ୧୨୫ ସିଆରପିସିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ବଳ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଜଣେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ତଥ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ପରେ ଭରଣପୋଷଣ ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ।
କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ନାବାଳକ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ୍ ହେବ ଯେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେବା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଝିଅର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ଯୌତୁକ ଦାବି ଆଧାରରେ ପୃଥକୀକରଣ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ବୟସ୍କ ହେବା ପରଠାରୁ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆୟ ମାସିକ ପ୍ରାୟ ୧୮,୦୦୦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ।
ରଜନେଶ ବନାମ ନେହା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି, ହାଇକୋର୍ଟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭରଣପୋଷଣ ପରିମାଣ ୨,୫୦୦ ଏବଂ ଝିଅ ପାଇଁ ୪,୦୦୦(ମୋଟ ୪,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟର ୨୫%)କୁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଯେକୌଣସି ବକେୟା ରାଶି କେବଳ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧିତ ପରିମାଣ ଆଧାରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।