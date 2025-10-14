ପାଟନା: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ୭୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ବିଜେପି କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ବିଜେପିରେ ନୂତନ ଚେହେରା ଯୋଗ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହ ଲୋକ ଗାୟିକା ମୈଥିଲୀ ଠାକୁର ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ସେ ଦରଭଙ୍ଗାର ଆଲିନଗର ଆସନରୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।
#WATCH | #BiharElection2025 से पहले, लोक और भक्ति गायिका मैथिली ठाकुर पटना, बिहार में भाजपा में शामिल हुईं। pic.twitter.com/U0q42cLqqH— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2025
ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକାରୁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ନନ୍ଦ କିଶୋର ଯାଦବଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କଟାଯାଇଛି। କୁମରହାରରୁ ଅରୁଣ ସିଂହଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ନାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ବିଜେପି ସଭାପତି ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ତାରାପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ସିୱାନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ବାଙ୍କିପୁରରୁ , ସଞ୍ଜୀବ ଚୌରାସିଆଙ୍କୁ ଦୀଘାରୁ, ସଞ୍ଜୟ ସରାୱାଗିଙ୍କୁ ଦରଭଙ୍ଗାରୁ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂହଙ୍କୁ ଜାମୁଇରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି।
