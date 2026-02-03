ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କୋଲକାତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଡକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୨୨ ଜଣିଆ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ (ଆର୍ଏଏଫ୍)ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ, ମମତାଙ୍କ ମନରେ କି ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଯାହା ଯୋଗୁ ହଠାତ୍ ବଙ୍ଗ ଭବନର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୁଲେଟ୍ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରାଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ୧୮୧ ସାଉଥ୍ ଆଭେନ୍ୟୁର ବଙ୍ଗ ଭବନରେ ଏକ ହାଇ ଟି ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟାରେ ବଙ୍ଗ ଭବନରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପୀଡିତଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ କରିବେ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୋମବାର , ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରୁଥିବାବେଳେ ମଝିରୁ ଉଠି ଚାଲିଆସିଥିଲେ। ସେ କମିସନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅହଂକାରର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଥିଲେ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଆଜି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି।
ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଦିଲ୍ଲୀର ବଙ୍ଗ ଭବନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭବନରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ, ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି, ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ମହିଳା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସର ଏକ ଦଳ ସମେତ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯାଇଛି।
ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା?
ସୋମବାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ କଳା ଶାଲ ପିନ୍ଧି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ମମତାଙ୍କ ସହିତ ଦଳର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ, ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଓ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୨ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବୈଠକ ବର୍ଜନ କରିବା ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
