ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ଏକ ରୋଚକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଣ୍ଡଟେକିଛି । ଲାଲୁ, କେଜ୍ରିୱାଲ ଓ ସୋରେନଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆଗାମୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ । ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧାସଳଖ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୩୫ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବାମପନ୍ଥୀ ଗଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତା’ପରଠୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ଜାରି ରହିଛି । ବିଜେପିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗତ ଛଅ ମାସରେ ଅନେକ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ତୀବ୍ର ହେବ । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ନିକଟରେ ବଙ୍ଗ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳାଫଳ କଣ ହେବ ତାହା ଜନତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଠିକ୍ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ମମତା । ଯଦି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଡି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ମମତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିବିଆଇ ଏବଂ ED ଜାଲରେ ଫଶି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଣ ହୋଇଛି ।
ଲାଲୁ ଓ ସିବିଆଇ
ଯେତେବେଳେ ବିହାରର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ଗୋପାଳନ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆରଜେଡିର ସମର୍ଥକମାନେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସେନାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ରଣନୀତି କାମ କରିନଥିଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ, ଜୁଲାଇ ୩୦, ୧୯୯୭ ରେ, ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ପରେ, ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଥିଲା । ଇଡି ଜାଲରେ ଫସିବା ପରେ ଲାଲୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଏକପ୍ରକାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଇଡି ଓ କେଜ୍ରିୱାଲ
ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ସହିତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଲଗାତାର ନଅ ଥର ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା । ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ED ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର ହୋଇ ନଥିଲେ । ଶେଷରେ, ED ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଚଢାଉ କରି ୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୪ ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଏହା କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗିରଫଦାରୀ ଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଡି ସହିତ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା।
ହେମନ୍ତ ସୋରେନ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାମଲା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ହୋଇଗଲା, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅନେକ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲା । ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏହି ମାମଲାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ । ଇଡିଠାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ୧୦ ଥର ନୋଟିସ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଇଡିର ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିଲେ, ଶେଷରେ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ୩୧, ୨୦୨୪ ରେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଇଡି ସହିତ ମମତାଙ୍କ ବିବାଦ
ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେବଳ ଇଡି ବିରୋଧରେ ଏକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ସିବିଆଇ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟକ୍କର ନେଉଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା ପ୍ରାୟତଃ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି । ମମତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାର ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଯଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି, ବଙ୍ଗଳାରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନାହାଁନ୍ତି, ବରଂ ଚଢାଉ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଏବଂ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମାସରେ, ଇଡି ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କମିଟି (I-PAC) ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା । I-PAC ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ । I-PAC 2019 ଠାରୁ ଟିଏମସି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଇଡି ଦାବି କରିଛି ଯେ କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଚଢାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଚଢାଉ ସମୟରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଇଡିର କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ସେ ଇଡି ଦଳର କିଛି ଫାଇଲ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ । ସେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ମାମଲାଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ମମତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ।
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏପରି ମାମଲା ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ପୂର୍ବରୁ, ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୯ ରେ, ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ତତ୍କାଳୀନ କୋଲକାତା ପୁଲିସ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବାଧା ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ସିବିଆଇ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସିବିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ରାତିସାରା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ସେ ସେଠାରେ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ମମତା ୨୦୧୮ରେ ସିବିଆଇକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାଧାରଣ ସମ୍ମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ । ୨୦୨୧ରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା । ୨୦୨୪ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ, ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବି ଇଡି ଓ ସିବିଆ ଜାଲରେ ଫସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: T-20 WorldCup: ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ: ବାଂଲାଦେଶରୁ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ଜବାବ ମିଳୁନଥିବାରୁ ବିକଳ୍ପ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିପାରେ ଆଇସିସି