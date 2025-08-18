କୋଲକାତା : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ଇଂଜିନ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗାଳି କର୍ମଜୀବୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ସେସବୁ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରିଆସିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି ।
ମମତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶ୍ରମଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ଦେବୁ। ଏହି ଟଙ୍କା ଆଇଟିଆଇ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଜବ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ବଙ୍ଗାଳି ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୨୮୭୦ ପରିବାର ଓ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଫେରିଆସିଲେଣି ।