କୋଲକାତା: କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବଙ୍ଗଳା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଶନିବାର ଯୁବକ ଓ ବେରୋଜଗାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବେକାର ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୧୫୦୦ ଟଙ୍କା ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ୧୦ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ୨୧ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ମମତା କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯୋଜନା ଏପ୍ରିଲରୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ମହିଳା ଦିବସ ଥିବାରୁ ଉପହାରସ୍ବରୂପ ତା’ର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ତତ୍କାଳ (ମାର୍ଚ୍ଚ ୭ରୁ) ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ନାମ ହଟାଇବା ବିରୋଧରେ ଆୟୋଜିତ ଧାରଣାସ୍ଥଳରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ବଙ୍ଗଳା ଯୁବା ସାଥୀ ଯୋଜନା କ’ଣ?
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବେକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ମମତା ସରକାର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ନୂତନ ବଙ୍ଗଳା ଯୁବା ସାଥୀ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ଲାଗୁ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମମତା ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ମମତାଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶନିବାରଠାରୁ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୁବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ୧,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ୧୦ମ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିବା ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ସହାୟତା।
ଭୂମିହୀନ କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପାଇବେ
ଯୁବ ସାଥୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମମତା ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ବା କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏପ୍ରିଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିହୀନ କୃଷକଙ୍କୁ ମାସିକ ୪୦୦୦ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ମିଳିବ। ମମତା କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଏକ କାଠା (୭୨୦ ବର୍ଗଫୁଟ୍) ଜମି ଥିବା କୃଷକଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ମମତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ବଙ୍ଗଳାରେ ବେକାରୀ ହାର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ କମିଛି
ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ମମତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାରେ ବେକାରୀ ହାରରେ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଉତ୍କର୍ଷ ବଙ୍ଗଳା ଭଳି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୪୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଯୁବକଯୁବତୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି।ଏହି ସମୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବକେୟା ପାଣ୍ଠିକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଥିଲେ, ଛଅ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବଙ୍ଗଳାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ। ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଛଅଟି ଅର୍ଥନୈତିକ କରିଡର, ବୀରଭୂମର ଦେବଚା ପଚାମି କୋଇଲା ବ୍ଲକରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ତୁଳନାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।