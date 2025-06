ଅହମଦାବାଦ: ଗୁଜୁରାଟ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା କେବଳ କୋର୍ଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଆଘାତ ଦେଇନାହିଁ ବରଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୁନ୍ ୨୦ ତାରିଖରେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ନିର୍ଜର ଏସ. ଦେଶାଇଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 'ସାମଦ ବ୍ୟାଟେରୀ' ନାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଗଇନ୍ କରି ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଣାଣିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଏଲେଟ୍‌ରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା।

Can we expect litigants to at least not take a dump while attending court! Hey bhagwan! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ROT1GimXnO