ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ଝିଅ ମରିୟମ ନୱାଜଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭିଡିଓରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମରିୟମ ନୱାଜଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜଣେ ୟୁଜର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ମହିଳାମାନେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବାର କ'ଣ ଲାଭ? ଏହି ଭିଡିଓଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନରେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
क्या फायदा बुर्के का, जब पोस्टर पर भी सलमा सुरक्षित नहीं है.. pic.twitter.com/eaXMzR2gJu— 𝙼𝚛 𝚃𝚢𝚊𝚐𝚒 (@mktyaggi) August 16, 2025
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମରିୟମଙ୍କର ଏକ ଲାଇଫ୍ ସାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ନୱାଜଙ୍କ ଗୋଲାପୀ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଫଟୋ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ପୋଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇ ମରିୟମଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି।
ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପରେ, ସେ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଆଖପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।
ମରିୟମ ନୱାଜ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତ୍ରୀ। ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ସେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନରେ ନୁହେଁ ବରଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ।
ସେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ୨୦୨୪ମସିହାରେ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଦାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
