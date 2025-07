ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମଝି ଆକାଶରେ ବିମାନ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ସହିତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଓ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଆମେରିକାର ଓମାହାରୁ ଡେଟ୍ରଏଟ୍ ଯାଉଥିବା ଡେଲ୍ଟା କନେକ୍ସନ୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନମ୍ବର ୩୬୧୨ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବିମାନ ଭିତରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ପାଇଲଟ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ବିମାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗି କହିଥିଲେ, ‘ବିମାନରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ବଆମର ବିମାନ ପରିଚାରିକା ତଥା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦ୍ବାରକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସୌଭାରଗ୍ୟବଶତଃ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦ୍ବାରକୁ ଖୋଲି ପାରି ନାହାନ୍ତି। କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଛନ୍ତି।’

🇺🇸PASSENGER ARRESTED AFTER HE TRIES TO OPEN THE EXIT DOOR MID-AIR



Flight 3612 was cruising from Omaha to Detroit when a passenger lunged for the emergency exit.



The man got into a fight with a flight attendant as others jumped in to stop him.



The pilot radioed a distress… pic.twitter.com/gsPPC79UGG