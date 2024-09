ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଅନଲାଇନ ଜିନିଷ କିଣି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା କଥା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ । ହେଲେ ଜଣେ ଯୁବକ କ୍ରେଡରେ ଜ୍ୟାକପଟ ଜିତିବା ପରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଯୁବକଙ୍କୁ ଜ୍ୟାକେପଟ ଭାବେ ୩.୨୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାକବୁକ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ଏୟାରପୋଡ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଟୁମି ବ୍ୟାଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ‌ହେଲେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଥିଲା ମାତ୍ର ହାଜାରେ ଟଙ୍କା। ନିଜ ସହ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଅବିରାଲ ସଙ୍ଗଲ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜଣାଇବା ପରେ ଏବେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟଟି ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବ‌ାରେ ଲାଗିଛି।

“ଯଦିଓ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ କ୍ରେଡ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ବାସ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଆଶା ନକରି ଫ୍ରାଇଡେ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ଖେଳିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ମୁଁ ଜ୍ୟାକପଟ୍ ଜିତିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ୩.୨୫ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷ ମୋତେ ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଥିଲା | ଏଥିରେ ଥିଲା ଏକ ମାକବୁକ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ଏୟାରପୋଡସ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଏକ ଟୁମି ବ୍ୟାଗ୍।"

Even though I usually do not fall for the @CRED_club jackpots, but yesterday I just played the friday jackpot without having any hope of getting anything meaningful. But I scored the JACKPOT and it wasn't a small one. It included a Macbook, Ipad, Airpods Max and a TUMI bag worth… pic.twitter.com/16SwhchMYm