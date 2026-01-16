ଇମ୍ଫାଲ: ପାରା ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ କମାଣ୍ଡୋ ଓ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଜାତିଗତ ହିଂସା ପ୍ରଭାବିତ ମଣିପୁରର ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲା ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରର ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କୁକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି (ୟୁକେଏନ୍ଏ)ର ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଶତ୍ରୁତା ବନ୍ଦ କରିବା ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶ ନ ଥିବା ଏହି ନିଷିଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀର ମଣିପୁର ଓ ମ୍ୟାମାରରେ ସୀମା ଆରପଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମାଣ୍ଡୋ ଓ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଦଳ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ମଣିପୁରରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ପଦକ୍ଷେପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ ପୁନଃଥଇଥାନ ହୋଇଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରେ ଅନେକ ୟୁକେଏନ୍ଏ କ୍ୟାଡର ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯ଟା ସମୟରେ ଏହି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ମୈତେୟୀ ଓ କୁକି ମଧ୍ୟରେ ଜାତିଗତ ହିଂସା ମେ ୨୦୨୩ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ ୨୬୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୬୦,୦୦୦ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମୁତୟନ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ଜାତିଗତ ହିଂସା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି।